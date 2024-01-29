Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд

«Я совершил самую ужасную ошибку в жизни. Я с ужасом вспоминаю все это — я решился на непоправимое, на убийство людей. Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободится. Чтобы я начал жизнь как полезный член общества», — сказал обвиняемый в последнем слове.