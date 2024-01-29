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Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд

Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд

29 января 2024, 07:56
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru
Кассационная жалоба была подана Тимуром Бекмансуровым 26 декабря 2023 года. По информации картотеки суда, уже 27 декабря жалоба была принята к рассмотрению.
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ПГНИУ

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, подал жалобу в Верховный суд РФ. Кассационная жалоба была подана осужденным 26 декабря 2023 года. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Кассация еще не направлена в Верховный суд. Информация об этом размещена в картотеке Пермского краевого суда.

Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с делом собеседники, Бекмансуров пытается смягчит срок наказания до любого, кроме пожизненного: «Тогда у него может появиться шанс на условно-досрочное освобождение и возможность перевода из тюрьмы в колонию на более мягкие условия содержания».

Стрелок неоднократно пытался обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе. От рук Бекмансурова было убито шесть человек, более 60 получили различные ранения. Сам убийца заявил, что у него нет цели избежать наказания. По словам Тимура, он хочет вылечить расстройство личности и исключить более серьезную патологию.

«Я совершил самую ужасную ошибку в жизни. Я с ужасом вспоминаю все это — я решился на непоправимое, на убийство людей. Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободится. Чтобы я начал жизнь как полезный член общества», — сказал обвиняемый в последнем слове.

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#ПГНИУ#Убийство#Тимур Бекмансуров#Верховный суд РФ#Кассационная жалоба#Пермского краевого суда#Расстройство личности
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