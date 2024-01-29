Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, подал жалобу в Верховный суд РФ. Кассационная жалоба была подана осужденным 26 декабря 2023 года. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Кассация еще не направлена в Верховный суд. Информация об этом размещена в картотеке Пермского краевого суда.
Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с делом собеседники, Бекмансуров пытается смягчит срок наказания до любого, кроме пожизненного: «Тогда у него может появиться шанс на условно-досрочное освобождение и возможность перевода из тюрьмы в колонию на более мягкие условия содержания».
Стрелок неоднократно пытался обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе. От рук Бекмансурова было убито шесть человек, более 60 получили различные ранения. Сам убийца заявил, что у него нет цели избежать наказания. По словам Тимура, он хочет вылечить расстройство личности и исключить более серьезную патологию.
«Я совершил самую ужасную ошибку в жизни. Я с ужасом вспоминаю все это — я решился на непоправимое, на убийство людей. Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободится. Чтобы я начал жизнь как полезный член общества», — сказал обвиняемый в последнем слове.