Прокуратура занялась аварией, в которой пострадали пять детей в Пермском крае

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Березниковская прокуратура взяла на контроль ход проверки, которую проводят органы внутренних дел по факту аварии в городе. Речь идет о ДТП с пятью детьми. По предварительной информации, авария случилась на пересечении улиц Ломоносова и Юбилейная.
Водитель LADA Vesta уходил от столкновения с автомобилем Renault Logan, но врезался в детей, которые стояли рядом с дорогой. В полиции отмечали, что пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одну из них госпитализировали, второй — назначили амбулаторное лечение. Еще три пострадавших 2008 и 2009 годов рождения получили разовую медпомощь.