Прокуратура занялась аварией, в которой пострадали пять детей в Пермском крае

Водитель LADA Vesta уходил от столкновения с автомобилем Renault Logan, но врезался в детей, которые стояли рядом с дорогой. В полиции отмечали, что пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одну из них госпитализировали, второй — назначили амбулаторное лечение. Еще три пострадавших 2008 и 2009 годов рождения получили разовую медпомощь.