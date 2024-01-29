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Прокуратура занялась аварией, в которой пострадали пять детей в Пермском крае

Прокуратура занялась аварией, в которой пострадали пять детей в Пермском крае

29 января 2024, 02:41
Фото: ЧП Березники
Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем.
Сюжет
Дтп

Березниковская прокуратура взяла на контроль ход проверки, которую проводят органы внутренних дел по факту аварии в городе. Речь идет о ДТП с пятью детьми. По предварительной информации, авария случилась на пересечении улиц Ломоносова и Юбилейная.

Водитель LADA Vesta уходил от столкновения с автомобилем Renault Logan, но врезался в детей, которые стояли рядом с дорогой. В полиции отмечали, что пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одну из них госпитализировали, второй — назначили амбулаторное лечение. Еще три пострадавших 2008 и 2009 годов рождения получили разовую медпомощь.

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#Дтп#Пермь#Детский мир#Авария#Березники
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