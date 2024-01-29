РЭО получил свыше 500 заявок на конкурс «Зеленый квадрат»

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в рамках «Тавриды» финалисты смогут усилить связи в творческом сообществе. Им будет доступна работа с кураторами. Часть созданных объектов будет направлена на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Помимо этого, они будут представлены на других площадках.