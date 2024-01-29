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РЭО получил свыше 500 заявок на конкурс «Зеленый квадрат»

РЭО получил свыше 500 заявок на конкурс «Зеленый квадрат»

29 января 2024, 16:13
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор получил 561 заявку на конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат». Кроме россиян на победу претендуют жители Беларуси, Армении и других стран.

На конкурс подавались эскизы арт-объектов, посвященных переработке отходов и защите экологии, а также фотографии уже готовых работ. Об этом пишет 56orb.ru.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что конкурс был запущен в конце декабря минувшего года. За короткое время конкурсанты отправили 561 заявку.

Буцаев назвал основной целью конкурса привлечение внимания к отрасли обращения с ТКО, формирование новых экологических привычек у населения, а также способствование переходу к экономике замкнутого цикла.

Авторы 50 лучших работ примут участие в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в рамках «Тавриды» финалисты смогут усилить связи в творческом сообществе. Им будет доступна работа с кураторами. Часть созданных объектов будет направлена на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Помимо этого, они будут представлены на других площадках.

Партнерами конкурса стали арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Фестиваль пройдет по указу Владимира Путина и примет 20 000 человек из России и других государств.

#Общество
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