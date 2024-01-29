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Силовики задержали 24-летнего пермяка за кражу детских смесей из магазинов

Силовики задержали 24-летнего пермяка за кражу детских смесей из магазинов

29 января 2024, 03:26
Фото: fusionbrain.ai
Парень продавал похищенное на рынках.

Полицейские задержали 24-летнего уроженца Перми за кражу из владимирских магазинов. По данным местной полиции, к ним обратились представители сетевых магазинов. Они пояснили, что неизвестный парень забирал из магазинов банки с детской смесью — он складывал их в сумку и уходил. Ущерб от его действий составил более 10 тыс. рублей.

Силовики выяснили, что из Владимирской области он уехал — перебрался в Тверскую область. Там он совершал похожие преступления. После задержания пермяк пояснил, что детскую смесь он продавал на рынках. Сейчас он арестован.

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#Происшествия#Пермь#Преступление#Кража
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