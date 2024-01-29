Силовики задержали 24-летнего пермяка за кражу детских смесей из магазинов

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Полицейские задержали 24-летнего уроженца Перми за кражу из владимирских магазинов. По данным местной полиции, к ним обратились представители сетевых магазинов. Они пояснили, что неизвестный парень забирал из магазинов банки с детской смесью — он складывал их в сумку и уходил. Ущерб от его действий составил более 10 тыс. рублей.
Силовики выяснили, что из Владимирской области он уехал — перебрался в Тверскую область. Там он совершал похожие преступления. После задержания пермяк пояснил, что детскую смесь он продавал на рынках. Сейчас он арестован.