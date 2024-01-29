Сколько жителей Пермского края прошли через СВО? Данные приставов

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Пермском крае в 2023 году приставы приостановили процедуру взыскания долгов с 2 105 участников специальной военной операции. В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю уточняют, что приостановлено почти 3,7 тыс. исполнительных производств на 507 млн рублей.
Речь идет как о мобилизованных, так и о контрактниках. Во время службы с них не взыскиваются долги почти во всех случаях. Исключением являются платежи по алиментам, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
При этом точное количество участников СВО из Пермского края неизвестно, как и общее число российских военных, участвующих в спецоперации. Однако данные приставов позволяют сделать вывод, что в СВО из Прикамья участвовали минимум 2,1 тыс. человек.
Ранее краевые власти косвенно сообщали количество военных из Прикамья на спецоперации. Например, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отмечала, что в школах будут бесплатно кормить 3,3 тыс. детей участников СВО.