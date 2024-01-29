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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Следователи занялись проверкой факта избиения 16-летнего подростка в Березниках

Следователи устанавливают обстоятельства избиения подростка в Березниках

29 января 2024, 10:44
Фото: properm.ru

Следователи занялись проверкой факта избиения 16-летнего подростка в Березниках

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В Березниках после сообщений об избиении 16-летнего подростка организована доследственная проверка. Ранее в интернете появилась информация о том, что на одной из городских улиц неизвестный мужчина избил ребенка.

Сейчас следователи следственного отдела по городу Березники проводят проверку, направленную на установление участников инцидента и обстоятельств случившегося. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Мужчина избил подростка на ул. Юбилейная, 110 вчера вечером, 28 января. Как рассказала мать мальчика, неизвестному не понравилось, что тот не застегнул куртку. Во время словесной перепалки злоумышленник ударил подростка по лицу, а когда пострадавший упал на землю, начал пинать его.

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#Происшествия#Пермь#Березники#Избиение
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