Следователи устанавливают обстоятельства избиения подростка в Березниках

Мужчина избил подростка на ул. Юбилейная, 110 вчера вечером, 28 января. Как рассказала мать мальчика, неизвестному не понравилось, что тот не застегнул куртку. Во время словесной перепалки злоумышленник ударил подростка по лицу, а когда пострадавший упал на землю, начал пинать его.