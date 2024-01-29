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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 08:37

В Перми затопило сквер на улице Дружбы

Снова крупная коммунальная авария. В Перми затопило сквер на улице Дружбы

29 января 2024, 05:06
Фото: properm.ru

В Перми затопило сквер на улице Дружбы

Пока неизвестно, будут ли отключения воды у пермяков.

В Перми произошла очередная коммунальная авария. Читатель Properm.ru рассказал, что он обнаружил ее утром 29 января в районе улицы Крупской. Судя по фотографиям, затопило сквер на улице Дружбы. В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что специалисты выехали на место для обследования.

Пока неизвестно, понадобится ли отключить воду у пермяков из-за аварии — об этом в компании обещали сообщить дополнительно.

Фото: properm.ru

На прошлой неделе сразу две коммунальные аварии случились вечером 23 января. Тогда прорвало трубу на улице Чернышевского, также авария произошла в микрорайоне «Южный».

UPD: В «Новогор-Прикамье» уточнили, что от воды были отключены несколько домов для устранения аварии.

Фото: novogor.perm.ru
#Коммунальный рай#Пермь
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