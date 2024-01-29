Снова крупная коммунальная авария. В Перми затопило сквер на улице Дружбы

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Перми произошла очередная коммунальная авария. Читатель Properm.ru рассказал, что он обнаружил ее утром 29 января в районе улицы Крупской. Судя по фотографиям, затопило сквер на улице Дружбы. В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что специалисты выехали на место для обследования.
Пока неизвестно, понадобится ли отключить воду у пермяков из-за аварии — об этом в компании обещали сообщить дополнительно.
На прошлой неделе сразу две коммунальные аварии случились вечером 23 января. Тогда прорвало трубу на улице Чернышевского, также авария произошла в микрорайоне «Южный».
UPD: В «Новогор-Прикамье» уточнили, что от воды были отключены несколько домов для устранения аварии.