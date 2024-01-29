Снова крупная коммунальная авария. В Перми затопило сквер на улице Дружбы

В Перми произошла очередная коммунальная авария. Читатель Properm.ru рассказал, что он обнаружил ее утром 29 января в районе улицы Крупской. Судя по фотографиям, затопило сквер на улице Дружбы. В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что специалисты выехали на место для обследования.