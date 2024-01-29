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Стало известно, когда откроется активити-парк в ТРК «Колизей-Синема»

Стало известно, когда откроется активити-парк в ТРК «Колизей-Синема»

29 января 2024, 10:23
Фото: properm.ru
Общая площадь нового спортивно-развлекательного комплекса составит 2 тыс. кв. м.

В марте этого года на втором этаже ТРК «Колизей Синема» планируется открытие нового активити-парка, об этом рассказал бизнесмен Борис Радостев изданию «Ъ-Прикамье». Учредитель пермского ООО «Активити парк» пояснил, что подготовка к запуску развлекательного центра идет по графику.

«Сейчас идет процесс разработки проектной документации, дизайн-проекта. Заключаются договоры на поставку оборудования, на площади второго этажа идут демонтажные работы. Мы „закрыли“ периметр, на котором ведутся строительные работы. Возводится перегородка ресторана, который займет две трети площади парка, и дальше идет устройство инженерных сетей»,— отметил Борис Радостев.

Организация, управляющая торговым центром, уже заключила с Радостевым договор аренды помещений общей площадью в 2 тыс. кв. м. Помимо открытия спортивно-развлекательного центра, предприниматель планирует открыть подобные объекты еще в двух локациях. Ранее сообщалось, что ТЦ будет частично перепрофилирован. В планах владельца помещений бывшего кинотеатра — ГК «Панорама» — обновление площадей на верхнем этаже здания.

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