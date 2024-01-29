Стало известно, когда откроется активити-парк в ТРК «Колизей-Синема»

Организация, управляющая торговым центром, уже заключила с Радостевым договор аренды помещений общей площадью в 2 тыс. кв. м. Помимо открытия спортивно-развлекательного центра, предприниматель планирует открыть подобные объекты еще в двух локациях. Ранее сообщалось, что ТЦ будет частично перепрофилирован. В планах владельца помещений бывшего кинотеатра — ГК «Панорама» — обновление площадей на верхнем этаже здания.