Температура будет выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
Неделя с 29 января по 4 февраля в Пермском крае прогнозируется теплее климатической нормы на 4-6° в зависимости от района. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник днем -10…-5°, существенных осадков не ожидается.
Во вторник пройдут снегопады, ветер станет сильнее — усилится циклоническая активность. Ночью -12…-7°, днем -7…-2°. Погода в остальные дни:
В выходные 3 и 4 февраля сохранится снежная погода и метель при порывах ветра до 16 м/с. Температура будет выше климатической нормы на 10°: в субботу -6…-1°, в воскресенье -9…-4°. Однако ощущаемая температура будет ниже на 2-5° из-за ветра.