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В Пермском крае на неделе с 29 января потеплеет до -1°

Температура будет выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

29 января 2024, 03:01
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 29 января потеплеет до -1°

Вместе с потеплением пермяков ждет снег и сильный ветер.

Неделя с 29 января по 4 февраля в Пермском крае прогнозируется теплее климатической нормы на 4-6° в зависимости от района. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник днем -10…-5°, существенных осадков не ожидается.

Во вторник пройдут снегопады, ветер станет сильнее — усилится циклоническая активность. Ночью -12…-7°, днем -7…-2°. Погода в остальные дни:

  • 31 января: небольшой снег, в отдельных районах метель, ночью -7…-2°, днем -6…-1°, возможны порывы ветра до 15 м/с;
  • 1 февраля небольшой снег, ночью -11…-6°, днем -10…-5°;
  • 2 февраля снег, в отдельных районах метель, ночью -13…-8°, днем -19…-5°, порывы ветра до 14 м/с.

В выходные 3 и 4 февраля сохранится снежная погода и метель при порывах ветра до 16 м/с. Температура будет выше климатической нормы на 10°: в субботу -6…-1°, в воскресенье -9…-4°. Однако ощущаемая температура будет ниже на 2-5° из-за ветра.

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#Пермь#Погода#Снег
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