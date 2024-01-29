Температура будет выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

В выходные 3 и 4 февраля сохранится снежная погода и метель при порывах ветра до 16 м/с. Температура будет выше климатической нормы на 10°: в субботу -6…-1°, в воскресенье -9…-4°. Однако ощущаемая температура будет ниже на 2-5° из-за ветра.