Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2023 год назвали рекордным

Лукашенко отметил, что такой рекордный показатель был достигнут благодаря реализации программ в рамках Союзного государства, пишет 360tv.ru. По словам президента, Владимир Путин в течение 10 месяцев упоминал цифру более 40 миллиардов долларов, однако за весь год это число составит около 54 миллиардов. Он подчеркнул, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ еще не была оценена.