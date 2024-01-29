properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2023 год назвали рекордным

29 января 2024, 16:35
Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией в 2023 году достиг наивысших значений за всю историю сотрудничества двух стран.

В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом.

Лукашенко отметил, что такой рекордный показатель был достигнут благодаря реализации программ в рамках Союзного государства, пишет 360tv.ru. По словам президента, Владимир Путин в течение 10 месяцев упоминал цифру более 40 миллиардов долларов, однако за весь год это число составит около 54 миллиардов. Он подчеркнул, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ еще не была оценена.

Подпишитесь
Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет
Сегодня, 13:22
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
Сегодня, 13:39
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
Сегодня, 13:36
Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт
Сегодня, 11:46
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет
Сегодня, 09:54