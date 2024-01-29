Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми

Ранее сообщалось, что в Прикамье также планируется открыть два водно-оздоровительных комплекса — в Березниках и в Ленинском районе Перми. Также в декабре прошлого года Эдуард Соснин сообщил о намерениях найти инвестора для обустройства территории «дикого» пляжа рядом с «Мотовилихинские заводами».