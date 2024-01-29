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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми

Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми

29 января 2024, 13:39
Фото: properm.ru
Территорию для центра должны найти до февраля 2024 года.

Власти Перми рассматривают вопрос строительства центра пляжных видов спорта. Данный проект обсуждался на заседании краевого Совета по развитию государственно-частного партнерства. По данным ИА «Текст», главе Минимущества Прикамья Ларисе Ведерниковой и мэру города Эдуарду Соснину было поручено до февраля 2024 года найти территорию для реализации проекта. Пресс-служба мэрии сообщает, что на данный момент вопрос находится в стадии проработки.

Ранее сообщалось, что в Прикамье также планируется открыть два водно-оздоровительных комплекса — в Березниках и в Ленинском районе Перми. Также в декабре прошлого года Эдуард Соснин сообщил о намерениях найти инвестора для обустройства территории «дикого» пляжа рядом с «Мотовилихинские заводами».

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#Спорт#Пермь#Мотовилихинские заводы#Березники#Строительство#Инвестор#Ленинский район#Территория#Эдуард соснин#Дикий пляж#Государственно-частное партнерство#Пляжный отдых#Минимущества Прикамья#Лариса Ведерникова#Водно-оздоровительные комплексы
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