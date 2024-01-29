Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Власти Перми рассматривают вопрос строительства центра пляжных видов спорта. Данный проект обсуждался на заседании краевого Совета по развитию государственно-частного партнерства. По данным ИА «Текст», главе Минимущества Прикамья Ларисе Ведерниковой и мэру города Эдуарду Соснину было поручено до февраля 2024 года найти территорию для реализации проекта. Пресс-служба мэрии сообщает, что на данный момент вопрос находится в стадии проработки.
Ранее сообщалось, что в Прикамье также планируется открыть два водно-оздоровительных комплекса — в Березниках и в Ленинском районе Перми. Также в декабре прошлого года Эдуард Соснин сообщил о намерениях найти инвестора для обустройства территории «дикого» пляжа рядом с «Мотовилихинские заводами».