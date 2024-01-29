Тысячи новых машин скопились на парковке у бывшего завода Volkswagen под Калугой

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Бывшее представительство Volkswagen в России было переименовано в ООО «АГР», которое является дочерним предприятием «Арт-Финанса». Планировалось возобновить производство автомобилей к концу прошлого года, но сроки были перенесены на 2024 год, пишет 360tv.ru.
Автозавод расположен в долине речки Городенки, а на севере от него есть небольшой холм, с которого можно увидеть парковку завода. По информации издания, на парковке находится несколько тысяч автомобилей, однако из-за снега их практически не видно.