Тысячи новых машин скопились на парковке у бывшего завода Volkswagen под Калугой

На парковке бывшего завода Volkswagen под Калугой собралось большое количество автомобилей. Недавно об этом сообщили в Autonews. Завод был закрыт еще в 2022 году, а в 2023 году передан компании «Арт-Финанс».