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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Тысячи новых машин скопились на парковке у бывшего завода Volkswagen под Калугой

29 января 2024, 16:33
На парковке бывшего завода Volkswagen под Калугой собралось большое количество автомобилей. Недавно об этом сообщили в Autonews. Завод был закрыт еще в 2022 году, а в 2023 году передан компании «Арт-Финанс».

Бывшее представительство Volkswagen в России было переименовано в ООО «АГР», которое является дочерним предприятием «Арт-Финанса». Планировалось возобновить производство автомобилей к концу прошлого года, но сроки были перенесены на 2024 год, пишет 360tv.ru.

Автозавод расположен в долине речки Городенки, а на севере от него есть небольшой холм, с которого можно увидеть парковку завода. По информации издания, на парковке находится несколько тысяч автомобилей, однако из-за снега их практически не видно.

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