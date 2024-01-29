«Уралкалий» и власти Прикамья обновят парк общественного транспорта в Березниках

В рамках подписанного соглашения компания окажет финансовую поддержку в обновлении подвижного состава в размере 300 млн рублей. Пермский край принимает на себя обязательства по оказанию содействия компании и органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с реализацией соглашения.



Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: