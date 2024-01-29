В Березниках предприятие уже в который раз уличено в незаконных сбросах в Каму

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «СТОК», которое осуществляет прием и очистку сточных вод от промышленных предприятий Березников. О результатах проверки сообщают в краевой прокуратуре.
Установлено, что общество допускало ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод в Камское водохранилище. Это негативно влияло на окружающие водные биоресурсы и среду их обитания.
Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на предприятие обязанности произвести оценку экологического воздействия производственного узла при сбросе недостаточно очищенных промышленных стоков.
Березниковский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Во исполнение решения суда ООО «СТОК» произведена экспертная оценка размера экологического ущерба, нанесенного окружающей среде, согласно которой сумма составила свыше 4,3 млн рублей.
В настоящее времяв бюджет региона в полном объеме зачислена указанная компенсация, которая будет направлена на реализацию комплекса мероприятий по восстановлению экосистемы водного объекта.
Напомним, что в 2021 году предприятию не удалось отменить требование городского суда изучить его влияние на экологию. При проверке прокуратура установила, что ООО «Сток» систематически сбрасывало сточные воды в Камское водохранилище, превышая установленные нормативы загрязняющих веществ. Однако при этом предприятие не провело оценку воздействия сточных вод на биологические ресурсы. После проверки прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала провести необходимые мероприятия.
В июле 2020 года Березниковский городской суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. В июне 2021 года ООО «Сток» пыталось обжаловать решение суда в Пермском краевом суде. После вступления решения в силу предприятие должно было провести исследование в течение двух месяцев — то есть, до начала августа. Но вместо этого ООО «Сток» пошло дальше и подало апелляцию в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который тоже оставил решение городского суда в силе.