В Березниках предприятие уже в который раз уличено в незаконных сбросах в Каму

В июле 2020 года Березниковский городской суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. В июне 2021 года ООО «Сток» пыталось обжаловать решение суда в Пермском краевом суде. После вступления решения в силу предприятие должно было провести исследование в течение двух месяцев — то есть, до начала августа. Но вместо этого ООО «Сток» пошло дальше и подало апелляцию в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который тоже оставил решение городского суда в силе.