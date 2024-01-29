В г. Чайковский Пермского края газифицирован микрорайон для многодетных семей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Новые газовые сети протяженностью 2,4 км создали техническую возможность газификации 218 домовладений с учетом перспективной застройки.
«Мы продолжаем работы по догазификации города Чайковский. Недавно завершено строительство распределительных сетей по улице Суколда для газификации 178 домовладений, 22 потребителям подан газ», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
Всего с жителями Чайковского городского округа заключено 1 924 договора на догазификацию, 1 659 из которых исполнены — построены газопроводы до границ домовладений.
Справка
АО «Газпром газораспределение Пермь» — одна из крупнейших газораспределительных организаций России.
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» — компания, входящая в Группу «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края.