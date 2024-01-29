В г. Чайковский Пермского края газифицирован микрорайон для многодетных семей

Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в г. Чайковский для догазификации жилья многодетных семей в микрорайоне «Южный» и подключили первых потребителей.