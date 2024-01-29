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В г. Чайковский Пермского края газифицирован микрорайон для многодетных семей

29 января 2024, 11:49
Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в г. Чайковский для догазификации жилья многодетных семей в микрорайоне «Южный» и подключили первых потребителей.
Фото: ugaz.ru/ks

Новые газовые сети протяженностью 2,4 км создали техническую возможность газификации 218 домовладений с учетом перспективной застройки.

«Мы продолжаем работы по догазификации города Чайковский. Недавно завершено строительство распределительных сетей по улице Суколда для газификации 178 домовладений, 22 потребителям подан газ», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Всего с жителями Чайковского городского округа заключено 1 924 договора на догазификацию, 1 659 из которых исполнены — построены газопроводы до границ домовладений.

Справка

АО «Газпром газораспределение Пермь» — одна из крупнейших газораспределительных организаций России.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» — компания, входящая в Группу «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края.

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