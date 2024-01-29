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В Кудымкаре пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку

В Кудымкаре пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку

29 января 2024, 07:07
Фото: kandinsky
Главный приз состязания — 10 тысяч рублей.

В пятницу, 9 февраля в кудымкарском кафе «Метелица» пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку. О состязании в самой народной карточной игре сообщает «Парма-Новости».

Регистрация на турнир начнётся в 18:00. Вход платный. Главный приз, озвученный организаторами — 10 тыс. рублей.

История турнира началась 1 апреля 2010 года. Изначально состязание организовывало издание «Парма-Новости». Игры проходили в Культурно-деловом центре Кудымкара. В игре принимали участие чемпион мира по самбо Игорь Беглеров, спортсмены, таксисты, молодёжь. Бессменным ведущим был известный кудымкарский политик и общественник Леонид Рассада, отмечает издание. Сейчас организаторы турнира сменились и он переехал в кафе «Метелица».

#Общество#Кудымкар#Карты#Турнир
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