В Кудымкаре пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку

История турнира началась 1 апреля 2010 года. Изначально состязание организовывало издание «Парма-Новости». Игры проходили в Культурно-деловом центре Кудымкара. В игре принимали участие чемпион мира по самбо Игорь Беглеров, спортсмены, таксисты, молодёжь. Бессменным ведущим был известный кудымкарский политик и общественник Леонид Рассада, отмечает издание. Сейчас организаторы турнира сменились и он переехал в кафе «Метелица».