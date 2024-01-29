В Кудымкаре пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В пятницу, 9 февраля в кудымкарском кафе «Метелица» пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку. О состязании в самой народной карточной игре сообщает «Парма-Новости».
Регистрация на турнир начнётся в 18:00. Вход платный. Главный приз, озвученный организаторами — 10 тыс. рублей.
История турнира началась 1 апреля 2010 года. Изначально состязание организовывало издание «Парма-Новости». Игры проходили в Культурно-деловом центре Кудымкара. В игре принимали участие чемпион мира по самбо Игорь Беглеров, спортсмены, таксисты, молодёжь. Бессменным ведущим был известный кудымкарский политик и общественник Леонид Рассада, отмечает издание. Сейчас организаторы турнира сменились и он переехал в кафе «Метелица».