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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Кузбассе на этой неделе похолодает до -34 градусов

В Кузбассе на этой неделе похолодает до -34 градусов

29 января 2024, 10:11
Фото: 1MI
Синоптики раскрыли, какой будет погода в регионе до конца недели.

В Кемеровской области продолжаются небольшие снегопады. Завтра, 30 января, ночью в Кемерове похолодает до -18…-20°, днем потеплеет до -11…-13°. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. По данным гидрометцентра, в целом по региону ночью -16…-21°, местами -25…-30°, днем -8…-13°, местами до -18°. Ожидается изморозь, пишет VSE42.Ru.

В Кузбассе ночью в среду -21…-26°, в некоторых районах -15…-20°, местами по югу до -34°, днем -12…-17°, местами -6…-11°. Осадков в основном не будет. Но всю неделю до пятницы в регионе ожидается гололедица.

В четверг ночью в Кемеровской области будет -16…-21°, местами до -29°, днем -4…-9°, в некоторых территориях до -14°. Небольшие снегопады вновь вернутся.

#Общество#Регион#Погода
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