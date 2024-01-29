В Кузбассе на этой неделе похолодает до -34 градусов

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Кемеровской области продолжаются небольшие снегопады. Завтра, 30 января, ночью в Кемерове похолодает до -18…-20°, днем потеплеет до -11…-13°. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. По данным гидрометцентра, в целом по региону ночью -16…-21°, местами -25…-30°, днем -8…-13°, местами до -18°. Ожидается изморозь, пишет VSE42.Ru.
В Кузбассе ночью в среду -21…-26°, в некоторых районах -15…-20°, местами по югу до -34°, днем -12…-17°, местами -6…-11°. Осадков в основном не будет. Но всю неделю до пятницы в регионе ожидается гололедица.
В четверг ночью в Кемеровской области будет -16…-21°, местами до -29°, днем -4…-9°, в некоторых территориях до -14°. Небольшие снегопады вновь вернутся.