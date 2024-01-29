В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, порезанного ножом в пермской школе

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Мальчик, пострадавший после инцидента с ножом в пермской кадетской школе, все еще находится в больнице, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
«Ребенок получает медицинскую помощь в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — пояснили в министерстве.
Происшествие в школе на Гашкова, 11 случилось на прошлой неделе. В департаменте образования утверждают, что один школьник поранил другого во время игры. При этом характер раны не уточняется, однако можно говорить о ее серьезности из-за того, что ребенок до сих пор находится в медучреждении.