В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, порезанного ножом в пермской школе

Происшествие в школе на Гашкова, 11 случилось на прошлой неделе. В департаменте образования утверждают, что один школьник поранил другого во время игры. При этом характер раны не уточняется, однако можно говорить о ее серьезности из-за того, что ребенок до сих пор находится в медучреждении.