В Перми эвакуировали сотрудников предприятия «Пермметалл» из-за сообщения о бомбе

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В Перми эвакуировали предприятие АО «Пермметалл». По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в 8:20 на предприятие поступила информация о минировании. Об этом сообщили оперативным службам, они выехали на место.
Сейчас проводится проверка. Жизни и здоровью работникам ничего не угрожает, говорят в министерстве.
Последние две недели в Перми были несколько эвакуаций, однако они затрагивали только школы. В них также поступали сообщения о бомбе, которая якобы заложена.