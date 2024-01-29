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В Перми эвакуировали сотрудников предприятия «Пермметалл» из-за сообщения о бомбе

В Перми эвакуировали сотрудников предприятия «Пермметалл» из-за сообщения о бомбе

29 января 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас проводится проверка.

В Перми эвакуировали предприятие АО «Пермметалл». По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в 8:20 на предприятие поступила информация о минировании. Об этом сообщили оперативным службам, они выехали на место.

Сейчас проводится проверка. Жизни и здоровью работникам ничего не угрожает, говорят в министерстве.

Последние две недели в Перми были несколько эвакуаций, однако они затрагивали только школы. В них также поступали сообщения о бомбе, которая якобы заложена.

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#Пермь#Эвакуация#Минирование#Проверка#Минтербез Прикамья
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