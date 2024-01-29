properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку

В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку

29 января 2024, 13:19
Фото: 1MI
Пострадавших нет. По факту автоаварии проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 29 января, в Перми на ул. 1905 года пожарная машина едва не сбила девушку на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке. Легковушка выехала на красный свет светофора, в результате чего машина МЧС выехала на тротуар и снесла столб с дорожным знаком, сообщает телеграм-канал «ЧП-ПЕРМЬ».

Как рассказали Properm.ru в ГИБДД Перми, по предварительным данным, 29 января в 08:59 около дома № 6 по улице 1905-го года КАМАЗа врезался в легковой автомобиль Skoda Fabia. Это произошло из-за того, что иномарка не предоставила преимущество в движении автомобилю МЧС. Указывается, что машина экстренного реагирования двигалась с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и надписями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

За управлением пожарной машины находился мужчина 32 лет, за управлением легковушки — женщина 38 лет. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также:
Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джипВ Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
#Дтп#Пермь#Гибдд#Светофор#Тротуар#Камаз#Проверка#Девушка#Skoda fabia#Дорожный знак#Пешеходный переход#Пожарная машина#Экстренное реагирование#Цветографические схемы#Проблесковый маячок#Звуковой сигнал#Механические повреждения
Подпишитесь
Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет
Сегодня, 13:22
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
Сегодня, 13:39
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
Сегодня, 13:36
Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт
Сегодня, 11:46
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет
Сегодня, 09:54