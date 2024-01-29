В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
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Сегодня, 29 января, в Перми на ул. 1905 года пожарная машина едва не сбила девушку на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке. Легковушка выехала на красный свет светофора, в результате чего машина МЧС выехала на тротуар и снесла столб с дорожным знаком, сообщает телеграм-канал «ЧП-ПЕРМЬ».
Как рассказали Properm.ru в ГИБДД Перми, по предварительным данным, 29 января в 08:59 около дома № 6 по улице 1905-го года КАМАЗа врезался в легковой автомобиль Skoda Fabia. Это произошло из-за того, что иномарка не предоставила преимущество в движении автомобилю МЧС. Указывается, что машина экстренного реагирования двигалась с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и надписями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
За управлением пожарной машины находился мужчина 32 лет, за управлением легковушки — женщина 38 лет. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.