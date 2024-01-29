В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку

Как рассказали Properm.ru в ГИБДД Перми, по предварительным данным, 29 января в 08:59 около дома № 6 по улице 1905-го года КАМАЗа врезался в легковой автомобиль Skoda Fabia. Это произошло из-за того, что иномарка не предоставила преимущество в движении автомобилю МЧС. Указывается, что машина экстренного реагирования двигалась с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и надписями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.