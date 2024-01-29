В Перми обнаружили 14-летнего парня, пропавшего в Свердловской области

В Перми нашли 14-летнего школьника, который пропал в Свердловской области. Мальчик пропал еще 26 января, он добрался на попутках до Перми. Родители пропавшего рассказывали, что ребенок хотел отправиться в путешествие до Москвы или Санкт-Петербурга, но его не отпускали в таком возрасте. Школьника это не остановило.