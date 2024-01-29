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В Перми обнаружили 14-летнего парня, пропавшего в Свердловской области

В Перми обнаружили 14-летнего парня, пропавшего в Свердловской области

29 января 2024, 04:04
Фото: 1MI / поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Мальчик отправился в путешествие без ведома родителей.

В Перми нашли 14-летнего школьника, который пропал в Свердловской области. Мальчик пропал еще 26 января, он добрался на попутках до Перми. Родители пропавшего рассказывали, что ребенок хотел отправиться в путешествие до Москвы или Санкт-Петербурга, но его не отпускали в таком возрасте. Школьника это не остановило.

Издание URA.RU со ссылкой на полицию уточняет, что подростка удалось найти в Перми, с ним все в порядке. Его доставили в отделение полиции, в ближайшее время школьника должны передать родителям.

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#Пермь#Детский мир#Пропал человек
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