В Перми обнаружили 14-летнего парня, пропавшего в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Перми нашли 14-летнего школьника, который пропал в Свердловской области. Мальчик пропал еще 26 января, он добрался на попутках до Перми. Родители пропавшего рассказывали, что ребенок хотел отправиться в путешествие до Москвы или Санкт-Петербурга, но его не отпускали в таком возрасте. Школьника это не остановило.
Издание URA.RU со ссылкой на полицию уточняет, что подростка удалось найти в Перми, с ним все в порядке. Его доставили в отделение полиции, в ближайшее время школьника должны передать родителям.