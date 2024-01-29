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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Крупнейший пермский мусорный полигон «Софроны» планируется закрыть через 5 лет

В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»

29 января 2024, 05:22
Фото: properm.ru

Крупнейший пермский мусорный полигон «Софроны» планируется закрыть через 5 лет

Полигон работает с 1975 года

В 2029 году планируется вывести из эксплуатации крупнейший пермский полигон для мусора «Софроны». Об этом сообщается в программе по обращению с отходами в Пермском крае. На документ, опубликованный министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, первыми обратили внимание в ИА «Текст».

До закрытия старого полигона в Софронах, работающего с 1975 года, планируется запустить крупный комплекс по переработке мусора. В рамках концессии в него будет инвестировано в 4,7 млрд руб. Из них 3,5 млрд рублей будут направлены на строительство комплекса по переработке отходов, 1,2 млрд рублей — на создание комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации мусора. Комплекс по переработке мусора будет запускаться в два этапа — первый участок в конце 2025 году, второй — в 2027.

На рекультивацию участка планируется направить 2,8 млрд рублей из внебюджетного источника.

#Пермь#Мусор#Проект#Мусорная реформа#Вывоз мусора#Переработка мусора
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