В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В 2029 году планируется вывести из эксплуатации крупнейший пермский полигон для мусора «Софроны». Об этом сообщается в программе по обращению с отходами в Пермском крае. На документ, опубликованный министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, первыми обратили внимание в ИА «Текст».
До закрытия старого полигона в Софронах, работающего с 1975 года, планируется запустить крупный комплекс по переработке мусора. В рамках концессии в него будет инвестировано в 4,7 млрд руб. Из них 3,5 млрд рублей будут направлены на строительство комплекса по переработке отходов, 1,2 млрд рублей — на создание комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации мусора. Комплекс по переработке мусора будет запускаться в два этапа — первый участок в конце 2025 году, второй — в 2027.
На рекультивацию участка планируется направить 2,8 млрд рублей из внебюджетного источника.