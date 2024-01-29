В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»

До закрытия старого полигона в Софронах, работающего с 1975 года, планируется запустить крупный комплекс по переработке мусора. В рамках концессии в него будет инвестировано в 4,7 млрд руб. Из них 3,5 млрд рублей будут направлены на строительство комплекса по переработке отходов, 1,2 млрд рублей — на создание комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации мусора. Комплекс по переработке мусора будет запускаться в два этапа — первый участок в конце 2025 году, второй — в 2027.