В Перми впервые будут судить криминального авторитета за назначение «положенцем»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Пермском краевом суде рассмотрят дело связанное с запрещенным на территории страны движением АУЕ*. Ранее судимый за связанные с распространением наркотиков преступления 49-летний мужчина обвиняется в получении высшего положения в преступной иерархии в одной из колоний Прикамья и участии в экстремистском сообществе (ст. 210.1 УК РФ и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Свою вину в преступлении обвиняемый не признает.
Как официально сообщают в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, в 2021 году мужчина отбывал наказание за торговлю наркотиками. По информации журналиста Properm.ru из силовых ведомств, это был третий приговор, вынесенный обвиняемому. Последний срок наказания он отбывал в колонии строгого режима на территории Пермского края.
По оперативным данным силовикам стало известно, что после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, был объявлен на территории региона так называемым «положенцем». «Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию в крае, оказывал покровительство лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, разрешал спорные ситуации», — сообщают в прокуратуре.
По имеющимся данным, мужчину назначил «положенцем» незадолго перед своей смертью один из известных воров в законе. А задержали его уже по экстремистскому составу преступления зимой 2023 года на территории колонии, где он отбывал наказание. После чего и на период следствия его этапировали в пермское СИЗО.
Кроме этого, сообщают в прокуратуре, осужденный участвовал в деятельности ячейки запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения «АУЕ», требуя беспрекословного подчинения и соблюдения правил и обычаев указанной организации от других осужденных.
* Решением Верховного суда Российской Федерации от 17 августа 2020 общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.
** Положенец в тюремной иерархии — это тот, кто исполняет обязанности вора в законе по поддержанию и исполнению понятий, разрешения конфликтов и споров. По криминальной иерархии он занимает высокое, второе положение, следующее сразу за авторитетом, вором в законе. То есть, в принципе достойный назначения вором в законе.