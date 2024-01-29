В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову

«Возле алкогольного магазина на ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребёнка. Парень шёл домой, решил зайти по пути в этот магазин. Его на входе остановил мужчина в пьяном состоянии. Спросил у него: „Что ты ходишь в таком виде?“, начал хватать за куртку, говорил, что надо застёгивать куртку. Во время словесной перепалки он ударил по лицу ребёнка. Парень упал на землю. Он начал его пинать», — рассказывает мать пострадавшего. По ее словам, инцидент произошел после 21:00.