В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Березниках мужчина пинал и избивал 16-летнего подростка, обещая отрезать голову. Сообщение от матери пострадавшего ребенка появилось в паблике «ЧП-БЕРЗНИКИ».
«Возле алкогольного магазина на ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребёнка. Парень шёл домой, решил зайти по пути в этот магазин. Его на входе остановил мужчина в пьяном состоянии. Спросил у него: „Что ты ходишь в таком виде?“, начал хватать за куртку, говорил, что надо застёгивать куртку. Во время словесной перепалки он ударил по лицу ребёнка. Парень упал на землю. Он начал его пинать», — рассказывает мать пострадавшего. По ее словам, инцидент произошел после 21:00.
Происшествие попало на камеру. Нападавший на мальчика угрожал отрезать ему голову, если фотографии будут выложены в сеть.
В ГУ МВД по Пермскому краю изданию «Аиф-Пермь» подтвердили, что вечером 28 января в отдел полиции Березников поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. Правоохранители проводят проверку.