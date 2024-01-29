В Пермском крае начинается новый сезон ИТ-курсов от Сетевого ИТ-Университета

На базе НИУ ВШЭ-Пермь в октябре–ноябре прошлого года прошел курс «Анимация для начинающих» — это первая программа повышения квалификации по направлению «Анимация» в Прикамье. Студенты узнали об основных видах анимации, этапах работы над проектом (пайплайн), что такое layout, фазовка и ключ в анимации. В завершение курса они провели презентацию анимационного этюда. Пять выпускников обучения были приняты на работу в анимационную студию «Капризка».