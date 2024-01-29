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В Пермском крае начинается новый сезон ИТ-курсов от Сетевого ИТ-Университета

В Пермском крае начинается новый сезон ИТ-курсов от Сетевого ИТ-Университета

29 января 2024, 09:12
Фото: unsplash.com
Проект был запущен в ходе программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

Жители Пермского края могут пройти бесплатное обучение на ИТ-курсах от Сетевого ИТ-Университета (СИТУ). Проект создан в 2019 году при поддержке министерства информационного развития и связи Прикамья для подготовки специалистов в сфере цифровой экономики. Пройти обучение можно на базе трех крупнейших вузов региона — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ-Пермь.

Учеба в очной или очно-заочной форме организуется за счет грантов, предоставленных правительством Пермского края. Обучение могут пройти студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование, а также жители региона, имеющие диплом о таком образовании и сотрудники предприятий региона. Отбор проводится по итогам входного тестирования на конкурсной основе. По результатам курсов выдается удостоверение о повышении квалификации образца того вуза, на базе которого учился человек.

Ведущие ИТ-компании Пермского края участвуют в качестве экспертов по содержательной и практической частям программ. СИТУ был запущен, чтобы помочь подготовить кадры для наиболее креативного и быстро развивающегося сектора российской экономики. Для удобства курсы СИТУ реализуются и в онлайн-формате, что удобно для жителей Прикамья.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее неоднократно подчеркивал, что в регионе существует множество возможностей для развития ИТ-специалистов. Краевые власти способствуют развитию современных навыков у пермяков, первостепенно уделяя внимание образованию.

На базе НИУ ВШЭ-Пермь в октябре–ноябре прошлого года прошел курс «Анимация для начинающих» — это первая программа повышения квалификации по направлению «Анимация» в Прикамье. Студенты узнали об основных видах анимации, этапах работы над проектом (пайплайн), что такое layout, фазовка и ключ в анимации. В завершение курса они провели презентацию анимационного этюда. Пять выпускников обучения были приняты на работу в анимационную студию «Капризка».

Курс вела линейный продюсер, художник-аниматор студии «Капризка» Надежда Меденникова. Она работала над такими проектами как «Зебра в клеточку», «Умка», «Смешарики 2D», «Большой поход» и другими.

Дарья Вылегжанина, слушатель курса «Анимация для начинающих»:

— На курсе мне понравилось абсолютно все: много полезной теории, разборы домашнего задания, просмотры и обсуждение мультфильмов по кадрам, задания на проявление художественных качеств в рисовании, упражнения на развитие актерского мастерства.

С 2019 года программы повышения квалификации прошли свыше 6 тыс. слушателей, из которых более 50% — не связанные со сферой IT люди. Средний возраст слушателей — 35 лет.

Ежегодно в Прикамье реализуется более 80 программ обучения по цифровым навыкам и ИТ-компетенциям. Актуальная информация о прошедших и новых курсах опубликована на сайте Пермского СИТУ, «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Юрий Цодикович, генеральный директор продюсерского центра «Капризка»

— Безусловно, мы рады, что Сетевой ИТ-университет и НИУ ВШЭ — Пермь запустили данную программу, так как специалисты по анимации востребованы в отрасли. Уже получаем запросы от новых желающих пройти обучение по данной программе, поэтому надеемся на продолжение успешного сотрудничества!

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Правительство Пермского края стимулирует вовлечение в ИТ отрасль квалифицированные кадры. Пошел шестой год, как в регионе работает проект «Пермский сетевой ИТ-университет» — это краткосрочные актуальные курсы ДПО в сфере ИТ. Ежегодно реализуется более 80 программ. Обучение проходят в среднем до 1,5 тыс. человек в год.
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