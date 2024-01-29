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Updated Сегодня, 16:50

В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%

В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%

29 января 2024, 16:50
Фото: fusionbrain.ai
Рост заболеваемости немного замедлился.

За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 25 тыс. 761 случай ОРВИ. Эти показатели соответствуют показателю прошлой недели, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

За неделю, с 15 по 21 января, в регионе было зафиксировано 25 262 зараженных, что выше показателя предшествующей недели на 12,5% (22 429).

На этой неделе эпидемический порог превышен среди совокупного населения на 61,5%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.

#Здоровье#Эпидемия гриппа#Грипп,орви,эпидемия#Эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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