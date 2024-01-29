В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%

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За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 25 тыс. 761 случай ОРВИ. Эти показатели соответствуют показателю прошлой недели, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
За неделю, с 15 по 21 января, в регионе было зафиксировано 25 262 зараженных, что выше показателя предшествующей недели на 12,5% (22 429).
На этой неделе эпидемический порог превышен среди совокупного населения на 61,5%.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.