В Соликамске РПЦ передали два земельных участка из федеральной собственности

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Соликамске два земельных участка федерального имущества были переданы во владение Русской православной церкви. В территориальном управлении Росимущества в Прикамье отметили, что речь идет о землях «Церкви Архангельской». На это обратило внимание URA.RU.
«Теруправление Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Соликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка», — сообщает ведомство.
Площадь переданных участков составила 3,215 тыс. кв. м. «Архангельская Церковь» является объектом культурного наследия федерального значения и располагается в Соликамске на улице 1-го Мая, д. 43. Здание храма было построено на месте сгоревшей церкви в начале XVIII века на средства прихожан.