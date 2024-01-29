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В Соликамске РПЦ передали два земельных участка из федеральной собственности

В Соликамске РПЦ передали два земельных участка из федеральной собственности

29 января 2024, 11:14
Фото: Соликамский краеведческий музей
Площадь участков составила 3,215 тыс. кв. м.
Сюжет
Рпц

В Соликамске два земельных участка федерального имущества были переданы во владение Русской православной церкви. В территориальном управлении Росимущества в Прикамье отметили, что речь идет о землях «Церкви Архангельской». На это обратило внимание URA.RU.

«Теруправление Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Соликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка», — сообщает ведомство.

Площадь переданных участков составила 3,215 тыс. кв. м. «Архангельская Церковь» является объектом культурного наследия федерального значения и располагается в Соликамске на улице 1-го Мая, д. 43. Здание храма было построено на месте сгоревшей церкви в начале XVIII века на средства прихожан.

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