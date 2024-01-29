Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Вчера, 28 января, из пермского аэропорта не смог вылететь бизнес-джет. Самолёт вернулся в Большое Савино, сообщает telegram-канал Aviaincident.
Взлетев из Большого Савино, в 22:42 по местному времени, командир самолёт Hawker 800(H25B) компании «Скайкоптер», летевший в Москву (Внуково), доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета из-за отказа автопилота. Посадка на пермском аэродроме в 23:02 была благополучной.
Компания «Скайкоптер», в частности, занимается предоставлением воздушных судов в аренду.