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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет

Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет

29 января 2024, 13:22
Фото: Википедия
Взлетевший самолёт из-за неполадок вернулся в Большое Савино

Вчера, 28 января, из пермского аэропорта не смог вылететь бизнес-джет. Самолёт вернулся в Большое Савино, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Взлетев из Большого Савино, в 22:42 по местному времени, командир самолёт Hawker 800(H25B) компании «Скайкоптер», летевший в Москву (Внуково), доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета из-за отказа автопилота. Посадка на пермском аэродроме в 23:02 была благополучной.

Компания «Скайкоптер», в частности, занимается предоставлением воздушных судов в аренду.

#Большое савино#Самолет#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Вылет#Вылет из Перми
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