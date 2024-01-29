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Власти Кудымкара получили предупреждение за ограничение конкуренции перевозчиков

Власти Кудымкара получили предупреждение за ограничение конкуренции перевозчиков

29 января 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
Чиновники должны были определить перевозчика во время конкурсных процедур, однако сделали это с нарушениями.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС вынесло предупреждение администрации Кудымкара, установив в ее действиях признаки нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 15). Выяснилось, что власти нарушили порядок определения перевозчика на обслуживание муниципального маршрута №9 «Кирзавод — село Пешнигорт». Чиновники создали преимущественные условия деятельности определенной организации, тем самым ограничив конкуренцию на местном рынке пассажирских перевозок.

По закону, власти Кудымкара могли организовать пассажирские перевозки по маршруту №9 либо по регулируемым, либо по нерегулируемым тарифам. В первом случае с перевозчиком заключается контракт, во втором — оформляется свидетельство об осуществлении перевозок.

В прошлом году чиновники дважды выдали ООО «Автокомфорт» свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту. Они должны были определять перевозчика на конкурентных процедурах в соответствии с Законом о контрактной системе, но не сделали этого. С 2022 года маршрут «Кирзавод — село Пешнигорт» относился к перевозкам по регулируемым тарифам.

В итоге Пермское УФАС предупредило администрацию Кудымкара о необходимости прервать действие выданного перевозчику документа. Это необходимо, чтобы устранить антиконкурентную ситуацию на местном рынке пассажирских перевозок. Как рассказали в пресс-службе Пермского УФАС, власти должны исполнить предупреждение до 19 февраля текущего года.

Власти Кудымкара попались на ограничении конкуренции между перевозчиками
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#Общество#Уфас#Пермь#Кудымкар#Пермское уфас#Общественный транспорт
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