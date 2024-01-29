Власти Кудымкара получили предупреждение за ограничение конкуренции перевозчиков

В прошлом году чиновники дважды выдали ООО «Автокомфорт» свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту. Они должны были определять перевозчика на конкурентных процедурах в соответствии с Законом о контрактной системе, но не сделали этого. С 2022 года маршрут «Кирзавод — село Пешнигорт» относился к перевозкам по регулируемым тарифам.