Власти напомнили о запрете конных прогулок в Черняевском лесу. Это касается не всех

Городские власти напомнили пермякам о запрете прогулок на лошадях на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Несмотря на это, неустановленные лица организуют здесь прокат и езду на лошадях. Это приводит к повреждению почвы и обустроенных дорожек в лесу, сообщили в пресс-службе администрации Перми.