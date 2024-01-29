Власти напомнили о запрете конных прогулок в Черняевском лесу. Это касается не всех

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Городские власти напомнили пермякам о запрете прогулок на лошадях на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Несмотря на это, неустановленные лица организуют здесь прокат и езду на лошадях. Это приводит к повреждению почвы и обустроенных дорожек в лесу, сообщили в пресс-службе администрации Перми.
Передвижение на лошадях разрешено только сотрудникам конной полиции. В Пермском городском лесничестве просят жителей и гостей города избегать нарушения лесного законодательства и кататься верхом только в специально предусмотренных местах. Нарушителям в Черняевском лесу грозит административный штраф.