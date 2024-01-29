Воды нет в десятках домов. Пермь топит из-за аварии на Большекамской водозаборе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Очередная коммунальная авария произошла в Перми. По данным читателя Properm.ru, он обнаружил затопленную парковку в районе Анри Барбюса, 43: «Прорвало у дома где-то, всю парковку затопило».
В пресс-службе «Новогор-Прикамье» пояснили изданию, что виной всему аварийная остановка насосной станции Большекамского водозабора, которая случилась 29 января в 7:02. В 8:20 ее работа была восстановлена.
«Сбой работы насосной станции привел к технологическим сбоям на сетях водоснабжения в Мотовилихинском районе. Для их локализации сотрудники „Новогора“ проводят локальные отключения и переключения на сети, чтобы сохранить водоснабжение у потребителей», — утверждают в Новогоре.
В ЕДДС Перми утром отмечали, что из-за аварийной ситуации на Большекамском водозаборе понижено давление в некоторых многоквартирных домах в Мотовилихинском и Ленинском районов.