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Пермь топит из-за аварии на Большекамской водозаборе

Воды нет в десятках домов. Пермь топит из-за аварии на Большекамской водозаборе

29 января 2024, 09:14
Фото: properm.ru

Пермь топит из-за аварии на Большекамской водозаборе

Судя по сайту «Новогора», аварийные работы проводят по шести адресам.

Очередная коммунальная авария произошла в Перми. По данным читателя Properm.ru, он обнаружил затопленную парковку в районе Анри Барбюса, 43: «Прорвало у дома где-то, всю парковку затопило».

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» пояснили изданию, что виной всему аварийная остановка насосной станции Большекамского водозабора, которая случилась 29 января в 7:02. В 8:20 ее работа была восстановлена.

«Сбой работы насосной станции привел к технологическим сбоям на сетях водоснабжения в Мотовилихинском районе. Для их локализации сотрудники „Новогора“ проводят локальные отключения и переключения на сети, чтобы сохранить водоснабжение у потребителей», — утверждают в Новогоре.

В ЕДДС Перми утром отмечали, что из-за аварийной ситуации на Большекамском водозаборе понижено давление в некоторых многоквартирных домах в Мотовилихинском и Ленинском районов.

Фото: Судя по сайту «Новогора», сейчас аварийные работы проводятся по шести адресам
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#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Новогор#Вода
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