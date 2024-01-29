За 2023 год в Прикамье сдали на 3% меньше жилья, чем годом ранее

В январе–декабре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23 тыс. 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Это составило 97,0% к вводу жилья в 2022 году, сообщает Пермьстат.