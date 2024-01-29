За 2023 год в Прикамье сдали на 3% меньше жилья, чем годом ранее

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В январе–декабре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23 тыс. 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Это составило 97,0% к вводу жилья в 2022 году, сообщает Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 1 млн 246,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 2,9% больше, чем в январе–декабре 2022 года.