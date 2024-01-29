Житель Пермского края попытался убить соседа в подъезде

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Жителя Пермского края осудили за покушение на убийство. По данным пресс-службы краевого СУ СКР, 63-летний мужчина в августе 2023 года поссорился в Чайковском на лестничной площадке. Он ударил ножом соседа 2004 года рождения два раза.
Потерпевшему удалось убежать и получить медпомощь, поэтому он остался жив. Суд приговорил преступника к 8 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.