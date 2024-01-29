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Житель Пермского края попытался убить соседа в подъезде

Житель Пермского края попытался убить соседа в подъезде

29 января 2024, 03:14
Фото: fusionbrain.ai
Молодому парню удалось спастись.

Жителя Пермского края осудили за покушение на убийство. По данным пресс-службы краевого СУ СКР, 63-летний мужчина в августе 2023 года поссорился в Чайковском на лестничной площадке. Он ударил ножом соседа 2004 года рождения два раза.

Потерпевшему удалось убежать и получить медпомощь, поэтому он остался жив. Суд приговорил преступника к 8 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Происшествие#Убийство#Ск
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