Жителя Краснокамска во второй раз остановили за езду «под наркотиками»

В октябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением мужчины для проверки документов. При общении водитель сильно нервничал и неестественно себя вел, что вызвало у полицейских подозрение, что он находится в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины присутствует наркотик.