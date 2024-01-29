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Жителя Краснокамска во второй раз остановили за езду «под наркотиками»

29 января 2024, 04:58
Одно расследование шло в Краснокамске, а горе-водитель попался во второй раз под Пермью

Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению неоднократно судимого 32-летнего жителя Краснокамского городского округа в повторном вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением мужчины для проверки документов. При общении водитель сильно нервничал и неестественно себя вел, что вызвало у полицейских подозрение, что он находится в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины присутствует наркотик.

В ходе проверки по базам данных полицейские установили, что гражданин уже подвергался административному наказанию по ч. 2 ст. 12.26 КоАП Российской Федерации за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На момент задержания дознанием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого за аналогичное преступление.

Было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

#Общество#Наркотики#Уголовное дело#Транспорт
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