Жителя Краснокамска во второй раз остановили за езду «под наркотиками»

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению неоднократно судимого 32-летнего жителя Краснокамского городского округа в повторном вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением мужчины для проверки документов. При общении водитель сильно нервничал и неестественно себя вел, что вызвало у полицейских подозрение, что он находится в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины присутствует наркотик.
В ходе проверки по базам данных полицейские установили, что гражданин уже подвергался административному наказанию по ч. 2 ст. 12.26 КоАП Российской Федерации за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На момент задержания дознанием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого за аналогичное преступление.
Было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.