Андрей Блажко продолжает формировать тренерский штаб ФК «Амкар Пермь»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» 12 января объявил о новом главном тренере. Им стал бывший старший тренер ФК «Енисей», 45-летний Андрей Блажко. Известно, что он также возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Как сообщает пресс-служба «Амкара», контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления. Сейчас Блажко занят формированием своего тренерского штаба.