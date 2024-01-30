Андрей Блажко продолжает формировать тренерский штаб ФК «Амкар Пермь»

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В «Амкар Пермь» в качестве старшего тренера приглашен воспитанник якутского футбола Сергей Шишкин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как игрок Сергей Шишкин выступал за самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел», элистинский «Уралан», тольяттинскую «Ладу» и другие клубы.
Специалист работал главным тренером барнаульского «Динамо» и футбольного клуба «Якутия», тренировал молодежь в Академии самарских «Крыльев Советов» и Академии Коноплёва. С барнаульским «Динамо» Шишкину удалось завоевать «серебро» и «бронзу» в чемпионате второго дивизиона.
Футбольный клуб «Амкар Пермь» 12 января объявил о новом главном тренере. Им стал бывший старший тренер ФК «Енисей», 45-летний Андрей Блажко. Известно, что он также возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Как сообщает пресс-служба «Амкара», контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления. Сейчас Блажко занят формированием своего тренерского штаба.
«Амкар Пермь» завершил минувший сезон на восьмом из 10 мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В этом году команда перешла в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.