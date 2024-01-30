Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Авиакомпания S7 может изменить полетную программу в Пермь, отказавшись от выполнения ежедневных рейсов из московского Домодедово в Большое Савино и обратно. Первым внимание на исчезновение рейсов Москва-Пермь-Москва из расписания компании с 11 марта обратил «Коммерсант-Прикамье».
Как отмечает издание, согласно расписанию АО «Международный аэропорт Пермь», маршруты рейсов под №1158 из Перми в Москву и №1157 из Москвы в Пермь действуют до 11 марта 2024 года. Билеты на прямые рейсы на сайте компании нельзя купить на числа позже этой даты. Хотя еще в начале января полетная программа S7 по этому маршруту была сформирована до 20 марта, то есть до конца действия зимнего расписания аэропорта.
Сейчас S7 выполняет из Перми рейсы по двум направлениям — в Москву и в Новосибирск. Билеты на прямые субсидируемые рейсы в новосибирский аэропорт Толмачево на сайте авиакомпании можно приобрести уже на конец апреля. Добираться же из Перми до Москвы после 12 марта на самолетах S7 агрегаторы предлагают с пересадкой в Новосибирске.
На запрос издания согласно судьбы авиамаршрута Москва –Пермь-Москва в авиакомпании не ответили. Эксперты связывают закрытие рейса с общим сокращением парка судов компании, связанное с невозможностью обслуживать двигатели Pratt & Whitney, которыми укомплектованы самолеты семейства А320/321 neo. Также на планы могло повлиять решение о дальнейшем развитии центрального для S7 хаба в Толмачево.