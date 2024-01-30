Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва

Как отмечает издание, согласно расписанию АО «Международный аэропорт Пермь», маршруты рейсов под №1158 из Перми в Москву и №1157 из Москвы в Пермь действуют до 11 марта 2024 года. Билеты на прямые рейсы на сайте компании нельзя купить на числа позже этой даты. Хотя еще в начале января полетная программа S7 по этому маршруту была сформирована до 20 марта, то есть до конца действия зимнего расписания аэропорта.