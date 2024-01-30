Аяз Шабутдинов останется в СИЗО. Очередная жалоба защиты отклонена

Зашита просила отменить решение Таганского суда столицы, который 12 декабря 2023 года продлил срок нахождения Шабутдинова в СИЗО еще на два месяца, до 16 февраля. Тогда адвокаты просили освободить обвиняемого под залог в 50 млн рублей или перевести под домашний арест. На том же продолжали настаивать защитники и теперь, делая упор на то, что фигурант обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, а статья 108 УПК запрещает заключать в СИЗО людей по такой категории дел.