Аяз Шабутдинов останется в СИЗО. Очередная жалоба защиты отклонена

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и отказал в освобождении из СИЗО блогера «из Куеды» и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Зашита просила отменить решение Таганского суда столицы, который 12 декабря 2023 года продлил срок нахождения Шабутдинова в СИЗО еще на два месяца, до 16 февраля. Тогда адвокаты просили освободить обвиняемого под залог в 50 млн рублей или перевести под домашний арест. На том же продолжали настаивать защитники и теперь, делая упор на то, что фигурант обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, а статья 108 УПК запрещает заключать в СИЗО людей по такой категории дел.
Теперь адвокаты не называли конкретную сумму залога, сказав, что защитники и близкие арестованного готовы внести любую сумму, которую определит суд. До этого, в ноябре, защита предлагала залог в 15 млн рублей.
Адвокаты также отметили, что компания Шабутдинова под названием «Лайк Центр» не является «однодневкой», и все предлагаемые ими курсы осуществлялись на основании лицензии, выданной министерством образования.
«Я не вижу рисков в переводе меня на домашний арест. Я мог бы продолжать работу на благо наших клиентов», — заявил Шабутдинов, выступая по видеосвязи.
Шабутдинову могут в ближайшее время предъявить обвинение по еще 25 новым эпизодам мошенничества. Если это произойдет, то количество потерпевших, которое в настоящее время насчитывает 15 человек, может возрасти до 40.