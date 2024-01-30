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Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»

Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»

30 января 2024, 05:19
Фото: Скриншот из «Своей игры».
Житель Березников проиграл ведущему интеллектуальных игр из Балаково.

Жителю Березников Виктору Абдураманову не удалось одержать четвертую победу подряд в телепередаче «Своя игра» на НТВ. В выпуске от 28 января уроженец Прикамья проиграл Евгению Быстрову из Балаково.

Это была четвертая игра мужчины в юбилейном турнире. Первую победу Виктор одержал в эфире от 20 января, вторая — 21 января, а третья — 27 января. В четвертый раз соперниками пермяка были ведущий интеллектуальных игр Евгений Быстров из Балаково и юрист Павел Василенко из Нижнего Новгорода.

Поражение земляка было обусловлено тем, что он дважды неудачно сыграл ва-банк. Из-за этого все набранные его очки сгорели. К последнему, финальному раунду Абдураманов отставал от лидера более чем на 10 тыс. очков. Хотя Виктор оказался единственным из игроков, кто дал правильный ответ на вопрос.

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#Пермский край#Березники#Нтв#Нижний новгород#Виктор Абдураманов#Своя игра#Евгений Быстров#Балаково#Юбилейный турнир#Евгений Балаков#Павел Василенко
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