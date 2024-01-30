Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Жителю Березников Виктору Абдураманову не удалось одержать четвертую победу подряд в телепередаче «Своя игра» на НТВ. В выпуске от 28 января уроженец Прикамья проиграл Евгению Быстрову из Балаково.
Это была четвертая игра мужчины в юбилейном турнире. Первую победу Виктор одержал в эфире от 20 января, вторая — 21 января, а третья — 27 января. В четвертый раз соперниками пермяка были ведущий интеллектуальных игр Евгений Быстров из Балаково и юрист Павел Василенко из Нижнего Новгорода.
Поражение земляка было обусловлено тем, что он дважды неудачно сыграл ва-банк. Из-за этого все набранные его очки сгорели. К последнему, финальному раунду Абдураманов отставал от лидера более чем на 10 тыс. очков. Хотя Виктор оказался единственным из игроков, кто дал правильный ответ на вопрос.