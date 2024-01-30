Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»

Поражение земляка было обусловлено тем, что он дважды неудачно сыграл ва-банк. Из-за этого все набранные его очки сгорели. К последнему, финальному раунду Абдураманов отставал от лидера более чем на 10 тыс. очков. Хотя Виктор оказался единственным из игроков, кто дал правильный ответ на вопрос.