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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В МЧС Прикамья предупредили жителей о неблагоприятной погоде 31 января

Будьте осторожны! В МЧС предупредили пермяков об отложениях льда и снега

30 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

В МЧС Прикамья предупредили жителей о неблагоприятной погоде 31 января

Нужно быть особенно внимательными на дорогах и при переходе проезжей части.

В Прикамье ожидается неблагоприятная погода завтра, 31 января. Местами по региону прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, предупреждают в пресс-службе краевого МЧС со ссылкой на синоптиков.

Из-за ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение количества ДТП на дорогах. В МЧС рекомендуют пермякам не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах, а пешеходам — с осторожностью переходить проезжую часть. Перед входом в здание убедитесь, что с крыши не нависают глыбы снега и сосулек.

Об инцидентах немедленно сообщайте по единому номеру экстренных служб 112 или «телефону доверия» регионального управления МЧС: 8(342) 258-40-02.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
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