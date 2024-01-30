Будьте осторожны! В МЧС предупредили пермяков об отложениях льда и снега

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Прикамье ожидается неблагоприятная погода завтра, 31 января. Местами по региону прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, предупреждают в пресс-службе краевого МЧС со ссылкой на синоптиков.
Из-за ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение количества ДТП на дорогах. В МЧС рекомендуют пермякам не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах, а пешеходам — с осторожностью переходить проезжую часть. Перед входом в здание убедитесь, что с крыши не нависают глыбы снега и сосулек.
Об инцидентах немедленно сообщайте по единому номеру экстренных служб 112 или «телефону доверия» регионального управления МЧС: 8(342) 258-40-02.