Будьте осторожны! В МЧС предупредили пермяков об отложениях льда и снега

Из-за ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение количества ДТП на дорогах. В МЧС рекомендуют пермякам не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах, а пешеходам — с осторожностью переходить проезжую часть. Перед входом в здание убедитесь, что с крыши не нависают глыбы снега и сосулек.