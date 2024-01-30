Эксперимент Илона Маска по вживлению чипа в мозг человека насторожил врачей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Известный теледоктор Александр Мясников считает это достижение настоящей революцией в медицине. Он отметил, что дальнейшее развитие этой разработки будет зависеть от того, кому она попадет в руки. Возможны разные сценарии: либо приведение облегчения жизни для тяжелобольных, либо изменение свободной человеческой расы в целом.
Другой врач, Мария Беляева, добавила, что по информации компании, устройство может иметь меньше побочных эффектов, чем использование лекарств, например, для лечения депрессии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако сразу же возник вопрос о безопасности таких экспериментов и их влиянии на здоровье людей. Мясников уверяет, что при правильном проведении операции риски практически отсутствуют.