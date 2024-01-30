Эксперимент Илона Маска по вживлению чипа в мозг человека насторожил врачей

Известный теледоктор Александр Мясников считает это достижение настоящей революцией в медицине. Он отметил, что дальнейшее развитие этой разработки будет зависеть от того, кому она попадет в руки. Возможны разные сценарии: либо приведение облегчения жизни для тяжелобольных, либо изменение свободной человеческой расы в целом.