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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

ФПК изменила правила перевозки животных после гибели кота Твикса

30 января 2024, 13:26
После случая с котом Твиксом, ФПК решила изменить правила по перевозке животных. Теперь поездные бригады обязаны предпринять все возможные меры, чтобы найти владельцев найденных в вагонах животных.

Они должны проверить данные на ошейнике, сравнить их с информацией о пассажирах, перевозящих домашних питомцев, пишет 360tv.ru.

Если хозяина не удастся найти, то животное будет доставлено до ближайшей станции в багажном купе или штабном вагоне. Затем оно будет передано сотрудникам вокзала, которые свяжутся с зоозащитниками для дальнейшего ухода за ним.

Компания подчеркнула, что основная ответственность за животное всегда лежит на его владельце.

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