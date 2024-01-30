ФПК изменила правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Они должны проверить данные на ошейнике, сравнить их с информацией о пассажирах, перевозящих домашних питомцев, пишет 360tv.ru.
Если хозяина не удастся найти, то животное будет доставлено до ближайшей станции в багажном купе или штабном вагоне. Затем оно будет передано сотрудникам вокзала, которые свяжутся с зоозащитниками для дальнейшего ухода за ним.
Компания подчеркнула, что основная ответственность за животное всегда лежит на его владельце.