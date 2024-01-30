Глава СК поручил возбудить дело из-за жесткого избиения подростка в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Березниках. В СК ссылаются на сообщения из социальных сетей о том, что мужчина избил 16-летнего парня. Сейчас проводится доследственная проверка.
В сообществе «ЧП Березники» ранее появилось сообщение от матери, что ее сына избил пьяный мужчина возле магазина. Перед этим он спросил у него, почему школьник ходит в таком виде — он имел в виду куртку, которая не была застегнута.
Мать утверждает, что неизвестный сначала ударил ребенка по лицу, а потом продолжил пинать упавшего парня. Также якобы нападавший угрожал отрезать потерпевшему голову, если он выложит фотографии побоев в интернет.