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Глава СК поручил возбудить дело из-за жесткого избиения подростка в Пермском крае

Глава СК поручил возбудить дело из-за жесткого избиения подростка в Пермском крае

30 января 2024, 03:03
Фото: vk.com/chp_berezniki / 1MI
По словам матери, нападавший был пьян.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Березниках. В СК ссылаются на сообщения из социальных сетей о том, что мужчина избил 16-летнего парня. Сейчас проводится доследственная проверка.

В сообществе «ЧП Березники» ранее появилось сообщение от матери, что ее сына избил пьяный мужчина возле магазина. Перед этим он спросил у него, почему школьник ходит в таком виде — он имел в виду куртку, которая не была застегнута.

Мать утверждает, что неизвестный сначала ударил ребенка по лицу, а потом продолжил пинать упавшего парня. Также якобы нападавший угрожал отрезать потерпевшему голову, если он выложит фотографии побоев в интернет.

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#Пермь#Детский мир#Березники#Ск
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