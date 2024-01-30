ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады в Пекине

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Решение было принято после пересмотра результатов фигуристки Камилы Валиевой, которые были аннулированы из-за допингового скандала. Ранее ей была наложена дисквалификация за предполагаемое нарушение антидопинговых правил, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате перерасчета очков, США заняли первое место, а Япония — второе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января вынес решение по делу Валиевой, дисквалифицировав ее на четыре года, до 2028 года. Это означает лишение фигуристки медалей, включая чемпионат Европы. Теперь первое место передано Анне Щербаковой, а серебро досталось Александре Трусовой.
Таким образом, ISU аннулировал результаты Валиевой в командном турнире Олимпиады-2022, что коснулось также других российских фигуристов: Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.