ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил результаты Олимпийских игр-2022 в Пекине, что привело к смещению России на третье место. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ISU.