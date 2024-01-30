properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Из-за взрывов в Кемеровской области будут перекрывать участок трассы

Из-за взрывов в Кемеровской области будут перекрывать участок трассы

30 января 2024, 05:00
Фото: 1MI
Неудобства для водителей продлятся несколько часов.

В Кемеровской области перекроют участок трассы из-за буровзрывательных работ. Сегодня, 30 января, с 13:00 до 17:00, ограничения будут вводить трижды — от 30 минут до одного часа, пишет VSE42.Ru.

Работы будут проходить на 29 километре дороги Кемерово — Яшкино — Тайга. Движение автомобилей будет прекращаться периодически. Между тремя взрывами водители смогут проезжать в нужном направлении, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

#Происшествия#Общество#Дороги
Подпишитесь
Налоговая обжалует решение по делу пермских сыроделов в Верховном суде РФ
Сегодня, 07:40
Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва
Сегодня, 04:32
В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов
Сегодня, 07:02
Аяз Шабутдинов останется в СИЗО. Очередная жалоба защиты отклонена
Сегодня, 05:35
В Березниках будут судить мужчину за повторную дискредитацию ВС РФ — ему грозит срок
Сегодня, 04:27
Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»
Сегодня, 05:19