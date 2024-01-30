Из-за взрывов в Кемеровской области будут перекрывать участок трассы

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В Кемеровской области перекроют участок трассы из-за буровзрывательных работ. Сегодня, 30 января, с 13:00 до 17:00, ограничения будут вводить трижды — от 30 минут до одного часа, пишет VSE42.Ru.
Работы будут проходить на 29 километре дороги Кемерово — Яшкино — Тайга. Движение автомобилей будет прекращаться периодически. Между тремя взрывами водители смогут проезжать в нужном направлении, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.