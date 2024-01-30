Китай, Италия и Франция. С начала года пермяки вывозили животных в 12 стран

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Пермяки с начала 2024 года вывезли за границу 19 животных. По данным пресс-службы Россельхознадзора, для этого были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных за рубеж.
Их вывозили в Беларусь, Киргизию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Турцию, Италию, Черногорию, Таиланд, Китай и Францию. Перед этим животных чипировали и отправляли на месячный карантин.
За тот же период 2023 года из Прикамья вывезли 22 животных, тогда странами назначения были: Казахстан, Грузия, Беларусь, Армения, Турция, Таиланд, Черногория, Испания, Израиль, Австрия, Сербия.