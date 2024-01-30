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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

С начала года пермяки вывозили животных в 12 стран

Китай, Италия и Франция. С начала года пермяки вывозили животных в 12 стран

30 января 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney

С начала года пермяки вывозили животных в 12 стран

Перед перевозкой питомцы должны пройти карантин.

Пермяки с начала 2024 года вывезли за границу 19 животных. По данным пресс-службы Россельхознадзора, для этого были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных за рубеж.

Их вывозили в Беларусь, Киргизию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Турцию, Италию, Черногорию, Таиланд, Китай и Францию. Перед этим животных чипировали и отправляли на месячный карантин.

За тот же период 2023 года из Прикамья вывезли 22 животных, тогда странами назначения были: Казахстан, Грузия, Беларусь, Армения, Турция, Таиланд, Черногория, Испания, Израиль, Австрия, Сербия.

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