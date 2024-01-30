Китай, Италия и Франция. С начала года пермяки вывозили животных в 12 стран

Пермяки с начала 2024 года вывезли за границу 19 животных. По данным пресс-службы Россельхознадзора, для этого были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных за рубеж.