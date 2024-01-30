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Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности

Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности

30 января 2024, 11:47
Фото: properm.ru
Какие именно нарушения недропользования были допущены ООО «Сталагмит экскурс», не указывается.

В Прикамье с 31 января приостанавливает свою работу Кунгурская ледяная пещера из-за нарушений, выявленных Ростехнадзором. Информация об этом появилась на странице ООО «Сталагмит экскурс» во ВКонтакте.

В приказе директора ООО «Сталагмит экскурс» говорится, что причиной временного прекращения деятельности стало предписание Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Ведомство обязало организацию устранить отмеченные замечания и приостановить экскурсионное посещение надзорного объекта.

ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году и с 2007 года имеет лицензию недропользователя участка Кунгурской ледяной пещеры. Бенефициаром компании является Сергей Смирнов. Чистая прибыль компании за 2021 год составила более 42 млн рублей. Кроме того, организация управляет гостиничным комплексом рядом с Кунгурской пещерой, а также Ассоциацией организаций и лиц, эксплуатирующих экскурсионные пещеры и подземные объекты (АСЭППО), созданной в 2019 Ольгой Кадебской.

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#Ростехнадзор#Кунгурская пещера#Прикамье#Техника безопасности#Недропользование#Сталагмит экскурс#Западно-Уральское управление Ростехнадзора#Лицензия недропользователя#Сергей Смирнов#Чистая прибыль#Гостиничный комплекс#Ассоциация организаций и лиц, эксплуатирующих экскурсионные пещеры и подземные объекты#АСЭППО#Ольга Кадебская
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