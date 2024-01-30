Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Открытие фестиваля прошло в рамках Международной недели дизайна в Бангкоке, как пояснила Сергунина, пишет 360tv.ru.
В течение ближайших двух с половиной месяцев жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета смогут посмотреть пять российских фильмов: «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».
Кинофестиваль проводится в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии будут подписаны соглашения о создании совместных кинопроектов и показе российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители обеих стран уже приступили к работе над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражным фильмом.
В ближайшие годы культурное взаимодействие между Россией и Таиландом будет расширяться. В программу обмена будут вовлечены парки, библиотеки, театры и другие учреждения.