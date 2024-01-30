Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде

Кинофестиваль проводится в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии будут подписаны соглашения о создании совместных кинопроектов и показе российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители обеих стран уже приступили к работе над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражным фильмом.