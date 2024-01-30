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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде

30 января 2024, 13:29
Фестиваль кино из Москвы начался в Бангкоке, столице Таиланда. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Открытие фестиваля прошло в рамках Международной недели дизайна в Бангкоке, как пояснила Сергунина, пишет 360tv.ru.

В течение ближайших двух с половиной месяцев жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета смогут посмотреть пять российских фильмов: «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».

Кинофестиваль проводится в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии будут подписаны соглашения о создании совместных кинопроектов и показе российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители обеих стран уже приступили к работе над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражным фильмом.

В ближайшие годы культурное взаимодействие между Россией и Таиландом будет расширяться. В программу обмена будут вовлечены парки, библиотеки, театры и другие учреждения.

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