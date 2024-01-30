На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузов, видео очевидцев появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». На кадрах видно, что от кабины фуры практически ничего не осталось, у второй машины проломило кузов.