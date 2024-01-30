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На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузов

На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузов

30 января 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
В результате ДТП пострадал 39-летний мужчина.
Сюжет
Дтп

На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузов, видео очевидцев появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». На кадрах видно, что от кабины фуры практически ничего не осталось, у второй машины проломило кузов.

Видео: Телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»

По предварительным данным, авария произошла 29 января в 23:00 на 149-м километре трассы. В направлении Перми ехал автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя в возрасте 25 лет. Мужчина допустил занос прицепа на встречную полосу, сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

«Произошло столкновение с автомобилем Mercedes в составе полуприцепа под управлением водителя 1985 года рождения. После чего автомобиль SITRAK с полуприцепом, под управлением водителя 1970 года рождения, двигавшийся позади автомобиля Mercedes допустил столкновение с полуприцепом автомобиля Mercedes», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes. Мужчина 39 лет получил телесные повреждения. По факту происшествия проводится проверка.

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