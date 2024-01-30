Налоговая обжалует решение по делу пермских сыроделов в Верховном суде РФ

В свою очередь налоговики указали, что свое ходатайство о проведении экспертизы Юговской комбинат подал только в рамках заседания и им нужно время для подготовки позиции. Парфенов вновь эмоционально ответил, что сделал это намерено, чтобы налоговая не смогла «оказать воздействие на экспертов, как это уже было». В ответ на реплику представителя налоговой о том, что такое утверждение требует доказательств, он парировал, что «не называет имен, потому что его могут обвинить в клевете».