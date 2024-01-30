Налоговая обжалует решение по делу пермских сыроделов в Верховном суде РФ

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Сегодня, в арбитражном суде Пермского края во второй раз началось рассмотрение иска ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» к налоговым органам. Речь идет о первом иске ЮКМП о признании незаконным решения проверки ИФНС о доначислении недоимки по НДС с пени и штрафами на сумму в 110,9 млн рублей, поданном в сентябре 2022 года.
За это время предприятие подало еще четыре иска к налоговым органам, связанных с признании незаконными актов двух проверок, по которым предприятию доначислено более миллиарда рублей недоимки с пени и штрафами. В рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении предприятие всю сумму возместило.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в самом начале заседания стороны вновь начали заявлять ходатайства. Представитель ЮКМП Александр Парфенов подал ходатайство о проведении экспертизы, которая по мнению истцов сможет устранить противоречия, на которые указала кассационная инстанция. Подобное исследование предприятие просит суд провести с самого начала процесса, по словам Парфенова, ходатайство «на 85% совпадает с прежним». В качестве экспертов сторона предложила пермский аграрно-технологический университет, Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова, и два научно-исследовательских института маслоделия и сыроделия — Северо-Кавказский и Приволжский.
Представители налоговой в свою очередь ходатайствовали об отложении рассмотрения дела до рассмотрения кассационной жалобы ИФНС на кассационное определение в Верховном суде РФ. Как сообщила представитель инспекции Федеральной налоговой службы № 19 Ольга Трефилова, жалоба была утверждена накануне и сегодня рано утром загружена в систему «Мой арбитр». Налоговики предлагали суду объявить перерыв «хоть на два часа, хоть на день» до момента, когда документ будет опубликован в картотеке суда, после чего отложить рассмотрение до принятия решения в Верховном Суде.
Представитель ЮКМП Парфенов категорически возражал против такого поворота и даже эмоционально назвал это «намеренным затягиванием и злоупотреблением правом», поскольку налоговая «имела массу времени с 5 декабря», когда дело было возвращено в первую инстанцию и только накануне заседания по делу подала ходатайство. На что представители налоговой резонно ответили, что на подачу жалобы суд определил два месяца и срок еще не истек. Представитель прокуратуры Алексей Зеленин поддержал мнение налоговой и уточнил, что как раз приостановление рассмотрения в первой инстанции обосновано по причине процессуальной экономии.
В свою очередь налоговики указали, что свое ходатайство о проведении экспертизы Юговской комбинат подал только в рамках заседания и им нужно время для подготовки позиции. Парфенов вновь эмоционально ответил, что сделал это намерено, чтобы налоговая не смогла «оказать воздействие на экспертов, как это уже было». В ответ на реплику представителя налоговой о том, что такое утверждение требует доказательств, он парировал, что «не называет имен, потому что его могут обвинить в клевете».
Параллельно тому они приобщили к делу ответы с позицией Минсельзоза РФ, Таможенного союза Евразийского экономического союза о том, можно ли считать молочной спорную продукцию Юговского комбината. Против приобщения документов споров не возникло.
Судья Елена Завадская отказала налоговым органам в отложении рассмотрения или перерыва до появления жалобы ИФНС в картотеке Верховного суда. Но объявила перерыв для уточнения позиции налоговиков по вопросу проведения экспертизы до 5 февраля.
Коллизия этого дела заключается в том, что в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении топ-менеджмент Юговского признал недоимку, возникшую при применении льготной ставки НДС в 10% при продаже сырного и сычужно продукта. Но продолжает спорить об этом в арбитражном процессе.
В середине января 2024 года в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Ранее третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей.
В начале января кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа отменила решение двух инстанций о доначислении «Юговскому комбинату молочных продуктов» 110,9 млн рублей недоимки по НДС. Решение первой инстанции было вынесено в начале июня, но предприятие его пыталось оспорить. Семнадцатый арбитражный суд оставил решение в силе.
Кассация указала, что материалы рассматриваемого дела не содержат выводов относительно соответствия продукции, о которой шла речь в указанном деле и продукции, производимой налогоплательщиком, её качества и содержания, от которых напрямую
усматривается зависимость возможности или нет применения пониженной ставки НДС.
Решение по этому иску, и это не раз звучало в зале суда, повлекло за собой признание законными требований налоговой еще почти на миллиард рублей. Вся недоимка начислена с 2017 по второй квартал 2021 года и появилась из-за того, что компания, по мнению налоговой, предприятие безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока. Данный спор был о взыскании 110,9 млн рублей недоимки с пени и штрафами.
Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС. По требованию УФНС предприятие должно было заплатить недоимку до октября 2022 года. Судя по информации ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», профилактический визит налоговой состоялся на Юговской комбинат в августе прошлого года.