Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов

Напомнил, что Сергей Медведев покинул Россию 13 января на фоне распространения в соцсетях его поста с критикой СВО и президента. Он не перестал выступать с подобными сообщениями в социальных сетях, и создал Telegram-канал на случай блокировки его аккаунта во ВКонтакте. При этом экс-депутат заявил о желании вернуться в Россию