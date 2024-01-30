Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Новым депутатом от КПРФ в думе Перми стал помощник руководителя крайкома фракции Алексей Мехоношин. Инициатива передать ему мандат депутата гордумы поступила от депутата заксобрания Прикамья Ксении Айтаковой, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на решение краевого комитета.
Мандат депутата думы стал плавающим после того, как Сергея Медведева исключили из фракции из-за критики СВО. Решение о лишении его мандата было принято на первом пленарном заседании Пермской городской Думы. После ухода Медведева следующим по списку КПРФ был юрист ЖСК «Триумф. Квартал-2» Никита Сидоров. Однако он решил отказаться от мандата.
Известно, что Алексею Механошину сейчас 36 лет, с 17 лет он работал осмотрщиком-ремонтником вагонов на станции «Пермь Сортировочная». Три года назад Алексей выдвигал уже свою кандидатуру от КПРФ в думу Перми.
Напомнил, что Сергей Медведев покинул Россию 13 января на фоне распространения в соцсетях его поста с критикой СВО и президента. Он не перестал выступать с подобными сообщениями в социальных сетях, и создал Telegram-канал на случай блокировки его аккаунта во ВКонтакте. При этом экс-депутат заявил о желании вернуться в Россию
«Окончательно уезжать из России я не собираюсь, у меня нет никаких планов на эмиграцию, в зависимости от обстоятельств постараюсь вернуться как можно быстрее», — рассказывает Медведев. Ранее бывший депутат говорил о возможном переезде в Европу или Америку.